Calciomercato Lazio, per Wallace rispunta il Wolverhampton: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Parallelamente al mercato in entrata, la Lazio sta lavorando anche a quello in uscita. Se Badelj e Bastos sono vicinissimi all'addio, Tare dovrà trovare una sistemazione anche ad altri elementi ormai ai margini del progetto biancoceleste. Tra questi c'è sicuramente Fortuna Wallace, tornato alla base dopo il prestito al Braga e destinato a lasciare ancora la Capitale. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, su di lui ci sarebbe nuovamente il Wolverhampton. La società inglese è vicinissima al suo agente Jorge Mendes che ha lì un'autentica colonia di suoi assistiti. Il difensore brasiliano piace parecchio e già lo scorso anno il club aveva provato a portarlo in Premier League. L'ostacolo principale sono le rigide regole della lega britannica. Le difficoltà nascono dal sto status di extracomunitario. Il campionato inglese ha dato una stretta sull'acquisto di calciatori extraeuropei che non rispettano alcuni parametri (presenze in nazionale, ndr). Per lui serve un permesso speciale dalla Football Association, perché non presenta un curriculum in nazionale sufficiente per superare i limiti sui giocatori extracomunitari acquistabili in Premier League. Lo scorso anno con i tempi ristretti non si è riuscito a ottenere il pass, si spera che in questa finestra di mercato con più giorni a disposizione si possa arrivare a una soluzione soddisfacente per tutti.

