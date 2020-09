Calciomercato Lazio, Kumbulla e non solo: ecco tutti i nomi per la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO - AAA difensore cercasi. Perfezionate le operazioni Fares e Muriqi, la Lazio si concentrerà sul difensore. Con Bastos destinato alla Turchia, i capitolini sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Inutile dire che il preferito resta Marash Kumbulla. Il centrale è in uscita dal Verona, ma non c'è accordo. Le aquile sono ferme all'offerta di 20 milioni più il cartellino di André Anderson, mentre i veneti chiedono 30/35 milioni. Sul giocatore ci sono anche Inter, Juventus, Tottenham e altri club stranieri. Un'altra strada porta ad Armando Izzo, per cui il Torino vuole 20/25 milioni. Oltre a Kumbulla e Izzo sono tanti i calciatori che potrebbero far al caso di Inzaghi. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, c'è Marc Oliver Kempf dello Stoccarda. Il giocatore era già stato accostato a Formello due anni fa prima che il club virasse su Francesco Acerbi. In Bundesliga sono tanti i nomi nella lista dei papabili. C'è il mancino Karim Rekik dell'Herta Berlino che ha 26 anni e il contratto in scadenza a giugno. Nello Schalke 04 giocano Ozan Kabak e Matija Nastasic. Il club è in crisi economica e ha necessità di vendere, ma non farà sconti. Per il primo chiede almeno 20 milioni, mentre l'ex viola è un nome accostato spesso e che costa un po' meno. Altro nome da non perdere di vista è quello di Gouweleeuw dell'Augsburg. Non vanno poi escluse le possibili sorprese e la possibilità che Tare, come accade spesso, stia trattando un nome in segreto, mai emerso finora, e che possa rivelarsi invece la pista giusta.

