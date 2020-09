Gravina: "Precedenza alle scuole, poi riapriranno anche gli stadi"

Bisognerà ancora aspettare per la riapertura degli stadi. Questo ciò che è emerso dalle parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, durante il Rieti Sport Festival. “In questo momento, le scuole hanno la priorità. Se nell’istruzione andrà tutto bene, allora i tifosi potranno tornare negli impianti sportivi”. Gravina è stato abbastanza chiaro, la precedenza va alla riapertura delle scuole, nella speranza che tutto vada per il verso giusto. Il presidente della Figc ha elogiato il calcio come sport di squadra che ha saputo scaldare i motori e che ha sempre creduto nella ripartenza. Manca solo l’ultimo step, probabilmente quello più importante nel mondo del calcio: la riapertura degli stadi ai tifosi.

