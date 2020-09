Acerbi - Lazio, Inzaghi lavora per il disgelo: la chiamata al difensore dopo lo sfogo in Nazionale

RASSEGNA STAMPA - La telefonata è scatta il giorno dopo lo sfogo rimbalzato dall'Olanda. Simone Inzaghi ha chiamato Francesco Acerbi, tranquillizzandolo e iniziando di fatto le operazioni di disgelo. Anche il tecnico, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non si aspettava che il difensore uscisse allo scoperto in modo così forte, ma conosceva la sua posizione e il suo pensiero. Dal punto di vista mentale non può permettersi di perderlo, e ancor di più in campo, considerando la forza dell'ex Sassuolo, il mercato che stenta a decollare e una stagione da vivere anche sui palcoscenici della Champions, con tre impegni settimanali e l'idea di alzare il livello delle rotazioni.

L'OFFERTA - L'offerta di rinnovo è considerata importante per un giocatore con un limitato potere contrattuale e con un prolungamento che lo porterebbe a superare la soglia dei 36 anni nel 2024. Tuttavia, se ne riparlerà nel vertice previsto con il suo agente Pastorello, atteso a Roma entro la fine della settimana o l'inizio della prossima. È stato preso del tempo, e il colloquio potrebbe ulteriormente slittare di qualche ora o qualche giorno, si comprenderà meglio tra oggi e domani. In tutti i casi, non si sono dubbi sull'operazione disglelo: le distanze tra le due parti, in base agli ultimi rumors, si sarebbero ridotte. Da valutare, infine, gli eventuali riflessi sul mercato: il Napoli e l'Inter lo prenderebbero, ma nessuno per ora è uscito allo scoperto. Acerbi ha altri tre anni di contratto, e la Lazio nessuna intenzione di perderlo.

