Calciomercato Lazio, Bastos verso l'addio: prosegue la trattativa nonostante il fair play finanziario

Bastos è in procinto di lasciare la Lazio. La strada che l'angolano è destinato a intraprendere è quella che porta in Turchia, in particolare tra le fila del Basaksehir. L'entourage del difensore e la dirigenza del club, riporta Tuttomercatoweb, sono in costante contatto. La trattativa prosegue senza significativi intoppi nonostante il fair play finanziario. Questo impone alla società di ragionare su un equilibrio delicato, oltre a far cambiare la formula del trasferimento. Il calciatore non si trasferirà in Turchia a titolo definitivo ma, con tutta probabilità, tramite il prestito con obbligo di riscatto. Tutto sta quadrando, un passo dopo l'altro.

