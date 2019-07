DIRETTA - Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome dalla Bundesliga

Il calciomercato della Lazio ha già regalato quattro colpi e ora si attende lo sviluppo della situazione Milinkovic. In parallelo però ci sono tutta una serie di situazioni che potrebbero riservare delle novità e riaprire dei giochi all'apparenza stabili.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA DIFESA - Con il reintegro di Radu la retroguardia ha la sua struttura portante, ma il mercato potrebbe cambiare di nuovo le carte in tavola. Di Wallace al Wolverhampton si è già parlato nei giorni scorsi, nelle ultime ore è spuntato anche un interesse del Watford per Bastos. In caso di doppia partenza la Lazio tornerebbe sul brasiliano Viana e i francesi Nsoki e Soumaoro. In via di definizione l'acquisto di Cipriano dal Santos.

CALCIOMERCATO LAZIO, IL CENTROCAMPO - A centrocampo la situazione è più variabile e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, è spuntato un nome nuovo: si tratta di Nadiem Amiri, mezzala ventiduenne dell'Hoffenheim. Punto di forza della Germania Under 21, il suo acquisto potrebbe essere indipendente dalla cessione di Milinkovic. Il ds Tare ha un alleato nel contratto in scadenza nel 2020, quindi potrebbero bastare 15 milioni, anche se rimane da vincere la concorrenza di Leicester, Bayer Leverkusen ed Eintracht Francoforte.

CALCIOMERCATO LAZIO, L'ATTACCO - Davanti dipende tutto da Caicedo, che al momento sembra possa rimanere in biancoceleste. Il contratto in scadenza nel 2020 impone una trattativa per il rinnovo che inizierà dopo il ritiro di Auronzo. Sull'ecuadoriano spunta il Boca Juniors, che vuole convincerlo all'avventura alla Bombonera. In questo caso la Lazio busserebbe alla porta della Spal per Petagna, profilo gradito a Inzaghi. Novità anche sul futuro di Alessandro Rossi: il classe '97 potrebbe essere ceduto in prestito alla Juve Stabia.

