DIRETTA - Roma - Inter, le formazioni ufficiali: Lukaku e Smalling in panchina

Serie A 2019/2020 - 34ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 19 luglio 2020, ore 21:45

Roma - Inter

Formazioni Ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Barella; Martinéz, Sánchez.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Cecconi - Galetto

Quarto Uomo: Giua

Var: Guida

Avar: Di Vuolo

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta di Roma - Inter. In attesa della sfida di domani tra Lazio e Juventus, le due compagini sono pronte a sfidarsi allo Stadio Olimpico. Il risultato della gara sarà fondamentale anche per i biancocelesti. Distante dodici punti dai giallorossi, alla squadra di Simone Inzaghi manca ancora qualche punto per ottenere la matematica qualificazione in Champions. Occhio anche ai nerazzurri, con due punti in più rispetto alla Lazio. Una giornata con due big match, decisiva per le sorti delle squadre in cima alla classifica di Serie A.