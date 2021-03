Diritti tv, l'accordo con Dazn è vicino: venerdì da dentro o fuori

Venerdì è il giorno decisivo per l'assegnazione dei diritti tv del triennio 2021-24. L'assemblea di Lega in programma a tre giorni dalla scadenza del bando potrebbe essere decisiva per la quadratura del cerchio con Dazn e Sky. Secondo quanto riporta repubblica.it è a un passo l'accordo con Dazn, che per 7 partite in esclusiva a giornata offre 840 milioni a stagione. Finora i voti favorevoli a questa ipotesi si sono fermati a 11, ma la novità è che potrebbero arrivare almeno altri tre endorsement (Bologna, Roma e almeno una tra Benevento e Cagliari) qualora si dica sì anche a Sky, accettando 70 milioni per le restanti 3 partite in co-esclusiva. La volontà sarebbe di far rimanere al tavolo un broadcaster con cui è in piedi un lungo sodalizio da anni e che nel prossimo bando garantirebbe concorrenza al monopolio Dazn.