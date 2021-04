Diritti tv, l'Agcom apre un'istruttoria sull'accordo Dazn - Tim

L’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom) ha avviato un’istruttoria sul gruppo Tim per verificare "l’eventuale sussistenza di effetti distorsivi o di posizioni comunque lesive del pluralismo", alla luce "dell'accordo di distribuzione con Dazn che, estendendo la partnership in essere, porta su Timvision i contenuti del servizio streaming per i prossimi tre anni". La stessa Agcom lo ha reso noto, pubblicando la delibera di avvio del procedimento. Nei mesi scorsi l’Agcom aveva avviato istruttorie analoghe su Vivendi e Sky, mentre in concomitanza con l’istruttoria su Tim ne è stata avviata una su Fininvest, in qualità di holding di controllo del Gruppo Mediaset.