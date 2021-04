Diritti tv, mancano le 3 gare in co-esclusiva da assegnare: la Lega chiede 150 milioni

Dopo aver assegnato il pacchetto principale delle gare del prossimo triennio di Serie A a Dazn, mancano ancora le 3 gare di ogni giornata in co-esclusiva. Nel dettaglio si tratta dell'anticipo del sabato alle 20:45, la gara delle 12:30 di domenica e il posticipo del lunedì sera e le offerte dovranno arrivare entro le ore 10:00 del prossimo 3 maggio. Sky era arrivato ad offrire 87,5 milioni a stagione ma la Lega, come riporta la rassegna di Radiosei, punta ad ottenere una cifra che si aggira intorno ai 150 milioni annui. I prossimi giorni saranno decisivi per capire a chi verranno assegnate.