Djavan Anderson e il razzismo in Italia: "Più al nord che al sud, i club dovrebbero essere sanzionati"

Fonte: Sportnieuws.nl

TUTTOmercatoWEB.com

Djavan Anderson ora veste la maglia del PEC Zwolle in Olanda, ma ha avuto un passato in Italia vestendo le maglie di Bari, Salernitana e Lazio (con cui è ancora sotto contratto). Al portale Sportnieuws.nl ha raccontato la sua esperienza con il razzismo nei vari campionati. Prima di affrontare un tema così importante, ha voluto specificare com'è nata la sua esperienza in Italia: "Sono stato senza club per 7 mesi, quando improvvisamente ho avuto l'opportunità di fare uno stage al Bari. C'è voluto molto più tempo di quanto concordato. Alla fine sono rimasti molto soddisfatti dopo un mese e mezzo e ho firmato un contratto di 3 anni. Dopo un anno sono dovuto andar via perché la società è fallita. Per fortuna ho fatto una buona stagione in Serie B e interessavo ai club di Serie A. Ho scelto io stesso la Lazio".

L'EPISODIO A NOVARA - "Durante il primo tempo sono andato a bordo campo per una rimessa laterale. All'improvviso l'intero stadio faceva il verso della scimmia. Uomini adulti stavano facendo movimenti da scimmia verso di me. Sono rimasto scioccato e ho guardato uno dei miei compagni di squadra nati in Africa. Gli ho chiesto: 'Cosa sta succedendo?'. Ha risposto con un'alzata di spalle: "Questo è normale qui'. Poi ho segnato il gol vittoria. In qualche modo ne ho tratto un po' di forza. Non volevo prestare loro alcuna attenzione".

DIFFERENZA TRA NORD E SUD - "In realtà ho vissuto solo il razzismo al nord. In partita e per strada. A Novara e anche a Verona ho vissuto le cose peggiori. Un mio ex compagno di squadra ha giocato nel Verona e lì è stato anche schernito e fischiato dai suoi stessi tifosi. Ha sentito i rumori delle scimmie ad ogni partita. Molto intenso. Anche mia madre all'inizio aveva paura di venire, ma si è davvero innamorata. La gente del sud è molto calorosa e accessibile, quindi ha vissuto l'Italia davvero in modo positivo. Non ci siamo accorti dell'esistenza del razzismo lì. È grave, e non lo dico perché sono sotto contratto con la Lazio. Questo è al di sopra del mio lavoro. Se fossi svantaggiato razzialmente lo direi, sono il primo ad aprire bocca".

CONFRONTO CON KOULIBALY - "Ho discusso spesso con Koulibaly del razzismo. In un momento simile non sai come reagire. Non è più questo tempo. Noi come comunità nera cerchiamo sempre di superare questo, ma ovviamente è molto difficile. Mi piacerebbe anche che tutti si fermassero, che tutti uscissero dal campo e che non solo Koulibaly lo faccia. Se non lo fai, in realtà sostieni le persone che in quel momento sono razziste. Succede troppo spesso. Devi solo agire. Non solo le vittime devono fare qualcosa, ma specialmente le persone che le circondano. Tutti devono contribuire. In primo luogo, ovviamente, gli autori. Penso solo che se vai in uno stadio per fare i versi della giungla, non ti dovrebbe essere mai più essere permesso di entrare in nessuno stadio del mondo. E poi i club. Le multe dovrebbero salire e se succede spesso i punti dovrebbero essere sottratti. Non è un caso se capita più spesso in un determinato posto. I club non stanno facendo abbastanza".

RAZZISMO IN CAMPO - "Insulti tra giocatori? Queste pratiche sono diventate quasi normali, ma il razzismo non è normale. Se lo fai sei sottosviluppato, non hai idea della storia dell'umanità. Cerco di non prestarci mai attenzione in quel momento. Penso che troppi giocatori credano che sia diventato normale. Sono stanchi di reagire e di fare qualcosa al riguardo. Non hanno più voglia di razzismo. In quel momento può essere davvero affrontato. Se rinunciamo tutti insieme, non cambierà mai nulla. Dobbiamo continuare a lottare, poi ci arriveremo davvero".

DIFFERENZE TRA ITALIA E OLANDA - "Può sembrare assurdo, ma se mi dici in faccia che devo tornare nella foresta e che non ti piace il mio colore, è meglio che ricevere insulti alle spalle. Lo apprezzo di più così com'è in Italia: ti dicono tutto in faccia, ma non ha conseguenze. Se portassi mio figlio a scuola in Italia, per esempio, sarà trattato come qualsiasi altro bambino. Qui in Olanda ero associato a Zwarte Piet ogni anno da bambino. Anche mio fratello viene denigrato: è una delle persone più intelligenti che conosco. Ha terminato la sua istruzione pre-universitaria e poi ha studiato, ma ha ricevuto una lettera di risposta a una domanda di lavoro respinta per il suo nome. Penso che sia davvero sbagliato. In Italia vieni giudicato in base a quello che sai fare e non da dove vieni. Guardano la mia prestazione, non il mio colore. L'allenatore mi considera sempre. Non è che perché hai un colore diverso sei meno di valore. Qui in Olanda si fa finta che tutti siano i benvenuti. Come se qui fosse tutto bello e multiculturale. Quando fai domanda per un lavoro guardano il tuo nome e cognome e sei già indietro di 1-0. Si dice che il razzismo non esista nei Paesi Bassi, ma è molto peggio di quanto si pensi".