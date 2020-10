Domenica pazza in Premier League: il Liverpool ne prende 7, Mourinho a valanga sullo United

Si è da poco conclusa la domenica di Premier League. Una giornata davvero strana che ha regalato dei verdetti inaspettati partendo dall'anticipo delle 13. Il Leicester di Vardy interrompe il periodo di forma cadendo in casa 3-0 contro il West Ham. Bene Southampton, Arsenal e Wolverhampton che portano a casa i 3 punti senza troppi problemi. Ma le partite che hanno destato scalpore sono senza dubbio le ultime due. Alle 17:30, Mourinho affronta il suo passato a Old Trafford. Il match tra Manchester United e Tottenham finisce clamorosamente 1-6 per gli ospiti. I Red Devils vanno in vantaggio dopo pochi secondi. Poi gli Spurs dilagano grazie anche alle doppiette di Son e Kane. Ancora più clamoroso il risultato delle 2-1. I campioni in carica del Liverpool perdono 7-2 in trasferta contro l'Aston Villa. Batosta incredibile per Klopp e i suoi che vengono surclassato dal club di Birmingham. A nulla serve la doppietta di Salah che viene annullata dalle 7 reti dei padroni di casa. Attualmente la classifica vede l'Everton di Ancelotti primo a punteggio pieno. D'udito dietro, a 9 punti, ci sono 4 squadre: Leicester, Aston Villa, Arsenal e Liverpool.

