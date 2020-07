Ecuador, Manzur rivela: "L'ex ct Cruyff ha avuto un colloquio con Caicedo"

Sono passati quasi tre anni da quando Felipe Caicedo ha deciso di dire addio all'Ecuador, rinunciando a giocare in Nazionale. La decisione era arrivata dopo l'esonero del commissario tecnico Quinteros, immeritato secondo il suo giudizio. Nel corso del tempo, la stessa Federazione ha tentato di convincere l'attaccante della Lazio a tornare sui propri passi, senza raggiungere alcun risultato. L'ultimo tentativo sarebbe stato fatto dall'ex allenatore Cruyff, come testimoniano le parole di Carlos Manzur, membro del Consiglio della Federazione Ecuadoriana di Calcio. Parlando del tecnico ai microfoni di Radio Caravana, ha spiegato: "Ha conversato con i giocatori, anche con Felipao (Caicedo, ndr). Ho iniziato a preoccuparmi quando a cominciato a fare alcuni commenti alla stampa".

