FORMELLO - Lazio, Acerbi non si allena. Marusic c'è, Correa prova con Ciro

FORMELLO - Acerbi non si allena, Marusic sì. La Lazio potrebbe fare a meno del suo Leone a Verona: il difensore ha saltato la rifinitura per colpa del problema al ginocchio rimediato nel primo tempo con il Cagliari. Non l’ha messo ko per il resto della partita, ora però potrebbe non essere rischiato con la qualificazione Champions in tasca. Si deciderà domani, a ridosso del match. L'ex Sassuolo non si arrende facilmente. Il montenegrino invece lavora regolarmente in campo e viene provato tra i titolari. Con Lazzari squalificato, toccherà a lui prendersi la maglia sulla fascia destra. L’alternativa è Djavan Anderson (oggi tornato coi compagni dopo qualche giorno di stop) e l’avanzamento di Patric, testato però come centrale di sinistra della difesa a tre. Il reparto arretrato di domani sarà completato da Luiz Felipe e Vavro, posizionato come perno in mezzo.

ASSETTO. A centrocampo, a parte la corsia di destra, confermati gli altri quattro protagonisti. Parolo in regia, Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati, Jony a sinistra con Lukaku arma dalla panchina. Un cambio potrebbe esserci in attacco: Correa sembra aver superato Caicedo per il ruolo di partner di Immobile. Toccherà al Tucu - che ha svolto la seduta con un vistoso tutore alla gamba sinistra - affiancare Ciro per provare a scalare qualche gradino in classifica. Out Radu, Leiva e Lulic, tutti e tre hanno concluso in anticipo la propria stagione.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Vavro, Patric; Marusic, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Armini, Acerbi, Bastos, Cataldi, D. Anderson, A. Anderson, Falbo, Lukaku, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.