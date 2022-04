Empoli, Andreazzoli critica l’arbitraggio: “Massimi senza sensibilità”

TUTTOmercatoWEB.com

La Fiorentina vince il derby toscano ma non mancano di certo le polemiche. Grandi lamentele da parte dell'Empoli che recrimina per il gol annullato a Di Francesco e per l'espulsione di Luperto. Aurelio Andreazzoli, al termine della gara, ha commentato così la conduzione arbitrale di Massimo ai microfoni di Dazn: "Le partite di calcio sono difficili, per i calciatori, per gli allenatori e per gli arbitri ma credo che in questo mestiere chi entra nello stadio non può fare a meno di dimostrare sensibilità. L'arbitro oggi l'ha dimenticata questa componente, la squadra è stata penalizzata e poi non concedi i cinque secondi per battere una rimessa laterale nel finale. Non giudico gli altri episodi che sono stati diversi, bisogna avere sensibilità che non c'è stata".