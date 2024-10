Empoli, D'Aversa polemizza: "La Lazio ci ha provocato! Da Pedro non mi aspetto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Terminata la partita contro la Lazio e il tecnico dell'Empoli, Roberto D'Aversa, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei toscani, polemizzando su presunti atteggiamenti dei biancocelesti a sua detta irrispettosi contro i suoi calciatori:

"Sicuramente ho dei rimpianti, i ragazzi hanno fatto una bella prestazione. Il rammarico è soprattutto per il primo tempo, abbiamo subito gol e la Lazio si è ravvivata. Andiamo in campo con personalità, al di là di chi sia l'avversario. Perdere brucia, ma devo fare i complimenti alla squadra, perché dobbiamo gestire anche un risultato positivo. Dopo il secondo gol ci siamo rivelati molto maturi. Il gol di Zaccagni all'ultimo secondo? Non è stato all'ultimo secondo, ma oltre il 48', altrimenti sarebbe stato regolare. Quel gol è stato decisivo, il rammarico è perché il gol è partito oltre il recupero. Aveva dato 2' di recupero, più uno perché Gyasi è andato a prendere il pallone dall'altro lato del campo. Faccio i complimenti anche alla Lazio, vince con il colpo del campione di Pedro che poteva segnare solo con un gol del genere, noi potevamo far meglio a inizio azione. Le provocazioni della Lazio? Più che i giocatori, che cercano di portare a casa il risultato, nella gestione si poteva far meglio. I tifosi è giusta che tifano, noi non abbiamo perso per le provocazioni. Da un campione come Pedro non mi aspetto che esulti davanti alla mia panchina".