Empoli - Lazio, Zaccagni torna al gol. E la dedica speciale è per...

La Lazio e Zaccagni tornano a sorridere. Gol e tre punti, meglio di così non poteva andare. Il numero 20 ha ritrovato la gioia della rete e ha chiuso la partita contro l'Empoli. Per lui però è stata una giornata particolare, visto che questa mattina ha ricevuto la triste notizia della scomparsa del nonno. Tramite una storia Instagram, infatti, aveva lasciato un pensiero in merito. Poi, in campo prima, e nel post partita poi, l'ex Verona ha dedicato il gol e la vittoria della squadra proprio a suo nonno. Dita verso il cielo e un po' di commozione davanti alle telecamere. Non è stata una partita come un'altra per Zaccagni, ma è comunque andata bene.