Lazio, lutto in famiglia per Zaccagni: "Sei stato per me fonte d'ispirazione" - FOTO

Lutto in famiglia per Mattia Zaccagni che ha perso il nonno. Il biancoceleste è a Empoli per la sfida di oggi, in programma alle 18:30 al Castellani, ma pur non essendo fisicamente con la sua famiglia ha voluto comunque rivolgere un pensiero al suo affetto. Una dedica commovente quella che il numero venti ha scritto su Instagram e che accompagna lo scatto in cui è ritratto il nonno insieme a suo figlio. Queste le parole: "Ciao nonnino, sei stato per me fonte d'ispirazione trasmettendomi i veri valori della vita, sei sempre stato un nonno premuroso. Mancheranno i tuoi consigli a tutti noi, hai vissuto una vita splendida e sarai ricordato da tutti con grande amore. Ti voglio bene".

