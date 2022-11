Enner Valencia, il capocannoniere dei Mondiali a un passo dalla Lazio: lo voleva...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Enner Valencia, protagonista assoluto nella prima giornata dei Mondiali in Qatar, e quel retroscena di mercato con la Lazio al centro. Non molti se lo ricorderanno, ma l'attaccante dell'Ecuador, ieri autore di una doppietta, è stato a un passo dal vestire la maglia biancoceleste. Era il 2016, sulla panchina del club era pronto a sedersi Marcelo Bielsa. Tra le richieste del tecnico argentino molte riguardavano i nuovi innesti da aggiungere alla rosa. Nella lista c'era anche il nome di Enner Valencia, a quei tempi in forza al West Ham. La conclusione della storia la ricordiamo tutti, così come quella dell'avventura del calciatore classe 1989, trasferitosi poi in prestito all'Everton. Dopo una parentesi al Tigres in Messico, dal 2020 gioca in Turchia con il Fenerbahce. Sono 37 i gol in 89 presenze con la maglia gialloblu, mentre con quelli di ieri è arrivato a 5 marcature ai Mondiali.