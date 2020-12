Entrano nell'Olimpico "Grande Torino" per giocare a calcio di notte: multati dai carabinieri

Limitazioni importanti per sconfiggere il Covid. Tra queste, anche il divieto di giocare a calcio con gli amici. La voglia di pallone è talmente tanta, però, che c'è chi è disposto a tutto pur di conquistare qualche minuto con la sfera al piede. Addirittura intrufolarsi dentro un vero e proprio stadio. Ed è successo proprio questo a Torino, dove cinque ragazzi di 23 e 24 anni hanno scavalcato i cancelli dello Stadio Olimpico Grande Torino per giocare una partita in notturna. Il personale della vigilanza, però, li ha visti ed ha avvertito le forze dell'ordine. Una bravata che è costata non poco ai giovani: multa di 400 euro per violazione di coprifuoco e delle norme anti Covid.