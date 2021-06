Eriksen, Danimarca - Finlandia si gioca: "La richiesta è arrivata dai calciatori"

Era stata sospesa per il drammatico episodio che ha avuto per protagonista Christian Eriksen, ma la partita tra Danimarca e Finlandia si giocherà questa sera alle 20.30. Di seguito, il comunicato con cui la Uefa ha annunciato la decisione: "A seguito della richiesta fatta dai giocatori di entrambe le squadre, la UEFA ha accettato di riprendere la partita tra Danimarca e Finlandia stasera alle 20:30 CET (TBC). Si giocheranno gli ultimi quattro minuti del primo tempo, poi ci sarà un intervallo di 5 minuti seguito dal secondo tempo".

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).



The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.