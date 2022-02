Eriksen vuole il Mondiale in Qatar: "Ecco cosa ho detto al mio cardiologo"

Christian Eriksen è tornato a giocare in Premier League. Dopo lo spavento preso in estate e non aver ricevuto l'idoneità sportiva dal CONI per poter giocare in Italia con la maglia dell'Inter, il centrocampista ha firmato con il Brentford. Durante la sua presentazione ha rimarcato la voglia di tornare a indossare la maglia della Danimarca: "Una delle prime cose che ho detto al mio cardiologo è stata che il mio obiettivo era quello di tornare in forma per il Mondiale. Mancano ancora molti mesi, una lunga attesa. Farò tutto quello che posso. Prima però voglio aiutare il Brentford a rimanere in Premier League. Sono qui per aiutare la squadra".

DEFIBRILLATORE - "Mi sento normale. L'unico problema è negli aeroporti, con i sistemi di sicurezza. Spero che con il tempo si parlerà sempre più di calcio e meno di quanto è accaduto in estate. Spero che mi trattino come tutti gli altri. Mi è stato dato il via libera e non dovete preoccuparvi per me. Se ci fossero state delle preoccupazioni non sarei tornato a giocare. Mi sento pronto al 100%".