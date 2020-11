Eriksson: "Lo Scudetto con la Lazio è la cosa più bella della mia vita"

Eriksson rimane figura indimenticabile per tutto il mondo Lazio. E proprio l'ex allenatore dei biancocelesti, ai microfoni di Radiosei, ha parlato della sua esperienza a Roma: "Quando vinci lo Scudetto con la Lazio è chiaro che resti nella storia, è una cosa enorme per me come allenatore e per i tifosi. E' stata la cosa più bella della mia vita da allenatore. Ibrahmovic? E' grande di statura e di prestazione, è incredibile. Riesce ad essere dominante ancora in un campionato coisì difficile, davvero incredibile. Sto seguendo la Serie A, il Milan ha iniziato molto forte, ma il campionato è lungo. E' un campionato strano, ma è così anche da altre parti. Per fortuna si gioca, ma è tutto molto strano, soprattutto per l'assenza del pubblico. Penso che senza il virus la Lazio lo scorso anno potesse vincere lo scudetto, poi le cose sono cambiate. Pronostico? Purtroppo credo vinca la Juventus, la Lazio penso possa arrivare terza".