Eriksson, Onorato: "Buon viaggio Sven e abbraccia Sinisa"

Il mondo dello sport e non solo si sta unendo in queste ore con dolore al ricordo di Sven Goran Eriksson, deceduto oggi all'età di 76 anni dopo aver lottato contro una malattia. Alla lunga lista si è aggiunto anche l'Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, che sui social ha dedicato delle bellissime parole all'indimenticabile allenatore svedese.

"Nonostante una gravissima malattia annunciata, la scomparsa di #Eriksson è un tuffo al cuore. Non possiamo non celebrarlo con grande affetto, nostalgia e rispetto.



Lo ricorderemo come una persona perbene, come lui si augurava che lo ricordassimo, ma anche come un esempio per tutto il mondo del calcio e anche come un romano acquisito, visto che ha allenato sia #Roma sia #Lazio.

#Eriksson si è guadagnato rispetto da entrambe le sponde calcistiche romane.



Rimane in particolare nel cuore di noi tifosi laziali perché è riuscito a portare uno scudetto tanto sperato, sofferto e vinto anche in modo rocambolesco.



Grazie Sven,

buon viaggio e abbraccia Sinisa…".