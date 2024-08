Eriksson, tutto il mondo ricorda Sven: le prime pagine dei quotidiani - FOTO

"Voglio esser ricordato come un grand'uomo", questo il desiderio di Sven Goran Eriksson che sarà senza dubbio esaudito. L'ex allenatore dello storico scudetto della Lazio si è spento nella giornata di ieri, a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro un male incurabile che di fatto lo ha portato via in appena un anno.

Dopo i centinaia di messaggi dei suoi calciatori, di chi lo ha conosciuto, dei club che lo hanno accolto e dei tifosi anche le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo oggi lo ricordano. Dal Corriere dello Sport che titola: "Un amore di Sven" passando per A Bola e Record che hanno dedicato un pensiero a Sven.