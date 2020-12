Esame Suarez, gli sviluppi: calciatore ascoltato come testimone

Sviluppi per quanto riguarda l'indagine sull'esame sostenuto da Luis Suarez presso l'Università per Stranieri di Perugia. Secondo quanto riportato dal sito del QN - La Nazione il calciatore dell'Atletico Madrid è stato ascoltato come testimone in video conferenza nell'ambito della rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Nei giorni in cui Suarez ha sostenuto l'esame era in rotta con il Barcellona e nel mirino della Juventus: i bianconeri avrebbero potuto accogliere l'uruguaiano solo in seguito al conseguimento della cittadinanza italiana, avendo già esaurito tutte le caselle per gli extracomunitari. L'esame per la conoscenza dell'italiano è un passaggio obbligato per la cittadinanza.

