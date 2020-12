Lazio, controlli clinici per Acerbi: Napoli nel mirino - FOTO

ACERBI IN PAIDEIA - Mattinata di controlli per Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste si è recato in Paideia per controllare a che punto è il recupero. Il giocatore si era fermato una settimana fa nella sfida contro il Verona. Il Leone si sente meglio e vuole tornare a disposizione di Inzaghi già domani contro il Napoli. Le ultime due gare dell'anno sono troppo importanti e l'ex Sassuolo vuole esserci. La Lazio, alle prese con l'emergenza da inizio stagione, non vorrebbe rischiare. Molto dipenderà dai controlli e dalla risposta del centrale sul campo. Acerbi vuole esserci.

