ESCLUSIVA - 125 anni Lazio, il messaggio di Lombardo: "Sarete sempre nel mio cuore"

La Lazio compie oggi, 9 gennaio 2025, ben 125 anni. In occasione del compleanno della società, l'ex calciatore biancoceleste Attilio Lombardo ha rilasciato una dedica speciale in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco il suo pensiero: "Un grandissimo augurio per il 125esimo anno della grande Lazio. Ricorderò per sempre la mia avventura nella Capitale senza tralasciare nulla. dalla Coppa delle Coppe alla Coppa Italia fino alla Supercoppa Europea allo storico Scudetto. Porterò sempre nel mio cuore i miei magnifici compagni, mister Eriksson e tutti i tifosi".

