eSerieA, il 10 novembre il via alla stagione 2020/2021

Cpme riporta l'Angenzia ufficiale biancoceleste La Lega Serie A ha annunciato la partenza della stagione 2020/2021 della eSerie A TIM, ricca di grandi novità che saranno presto svelate. Una competizione appassionante che si svolgerà nell’arco di ben sette mesi a partire dal 10 novembre 2020, organizzata da Lega Serie A in collaborazione con PG Esports e Infront, partner nell’organizzazione del torneo e nella sua commercializzazione. Il Campionato si giocherà su console esclusiva PlayStation®4 (PS4™). La prima fase sarà interamente dedicata a tutti gli appassionati videogiocatori, che disputando un turno di qualificazione avranno l'opportunità di mettere in mostra le proprie abilità per essere selezionati dai Club della eSerie A TIM; al termine si svolgerà il Draft, l'evento di presentazione dei giocatori e delle squadre previsto per la prima settimana di febbraio. La seconda fase della eSerie A TIM vedrà l'inizio della competizione ufficiale: i Club si sfideranno in un Group Stage che determinerà gli accoppiamenti dei Playoff, porta d’accesso alle Final Eight di maggio.

“Siamo felici di poter offrire, in un momento così difficile per tutti, uno svago per gli appassionati di PlayStation. Le iniziative teaser al lancio della eSerie A TIM realizzate durante la scorsa stagione si sono rivelate un grande successo, coinvolgendo moltissimi videogiocatori professionisti e semplici appassionati che hanno seguito le sfide tra i nostri Club trasmesse sulle piattaforme social della Lega Serie A, in particolare sul canale Youtube dedicato alla competizione. Siamo convinti che i tifosi di calcio vadano coinvolti e ingaggiati anche nel nostro Campionato "virtuale", rendendoli partecipi e protagonisti in attesa di ritrovarli presto sugli spalti. Le Società di A sono finalmente pronte a sfidarsi, in entrambi i videogiochi più famosi, per aggiudicarsi il titolo di Campione d'Italia della eSerie A TIM, un appuntamento imperdibile che ci accompagnerà per i prossimi mesi e i prossimi anni”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.