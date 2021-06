Euro 2020, il programma di oggi: si completa il girone dell'Italia, in campo anche il Belgio

Dopo l'ottimo esordio di ieri dell'Italia contro la Turchia, Euro 2020 entra nel vivo e propone oggi tre match. In campo ci saranno prima Svizzera e Galles che completeranno il girone A degli azzurri, partita da non perdere per studiare i nostri prossimi avversari. In seguito toccherà al girone B con Danimarca-Finlandia prima e Belgio-Russia poi. Di seguito il programma completo.

GIRONE A

Galles - Svizzera ore 15:00, Baku

GIRONE B

Danimarca - Finlandia ore 18:00, Copenaghen

Belgio - Russia ore 21:00, San Pietroburgo