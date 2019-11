Euro 2020, Italia certa di evitare Russia e Spagna ai gironi: i dettagli

La Uefa, tramite il sito ufficiale, ha reso noto le sedi in cui giocheranno i gironi le squadre qualificate. L'Italia è certa di giocare a Roma le tre partite della prima fase e scenderà in campo nella partita inaugurale del 12 giugno 2020 alle ore 21. L'eventuale ottavo sarà a Londra, Amsterdam, Bucarest, Bilbao o Glasgow, mentre all'Olimpico si potrebbe tornare nei quarti in base al piazzamento nel girone, in alternativa San Pietroburgo, Monaco di Baviera e Baku. Semifinali e finale si giocheranno a Wembley. Altro dato certo è che Russia e Spagna non saranno avversarie nella fase a girone: l'Italia avrà il gruppo A, i russi il B e gli iberici l'E.

