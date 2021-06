Euro 2020, Italia contro Austria: le probabili formazioni

ITALIA AUSTRIA PROBABILI FORMAZIONI - Sabato 26 giugno l’Italia sfiderà l’Austria allo stadio Wembley a Londra per gli ottavi di finale degli Europei. Il fischio d’inizio è in programma alle 21. Mancini, dopo il turnover effettuato nella gara contro il Galles, tornerà alla formazione tipo. In attacco toccherà a Immobile affiancato da Berardi e Insigne, ballottaggio in corso a centrocampo tra Verratti e Locatelli ai lati di Jorginho. In difesa spazio ad Acerbi, al momento in vantaggio su Bastoni, che affiancherà Bonucci. A seguire le probabili scelte dei due allenatori:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.

AUSTRIA (4-3-2-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grlillitsch, Schlager; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.