Euro 2020, l'Ucraina vola in testa al Girone C: battuta la Macedonia

Primi tre punti per la nazionale di Shevchenko in questo Europeo. L'Ucraina ha infatti battuto la Macedonia del Nord imponendosi per 2-1. Tutto deciso nel primo tempo con la rete di Yarmolenko al 29' e quella di Jaremcuk al 34'. A nulla è servito alla squadra di Angelovski il gol siglato da Alioski. Ucraina quindi prima nel Giorone C in attesa che scendano in campo Olanda e Austria.

