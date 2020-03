Euro 2020, svelata quale sarà la maglia della Nazionale azzurra

In attesa di capire quale sarà il futuro prossimo del calcio una volta superata l'emergenza Coronavirus, si susseguono indiscrezioni su quella che potrebbe essere la maglia della Nazionale Italiana per Euro 2020. Nel caso in cui l'Europeo si giocasse, gli azzurri potrebbero scendere in campo con la divisa svelata da Footy Hedlaines in esclusiva sul proprio sito.

Italy EURO 2020 Home Kit Leaked - Official Pictures: https://t.co/x13WJkxi2X — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 15, 2020