Euro Under 19, l'Italia fa la Spagna ma non basta: iberici in finale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia saluta l'Europeo Under 19, di cui era campione in carica. La squadra del ct Bernardo Corradi perde 1-0 in semifinale ai supplementari contro la Spagna, pur avendo molto da recriminare. Gli azzurri, per larghi tratti della partita, hanno avuto il pallino del gioco in mano e hanno costretto la Spagna a chiudersi a difesa della sua porta. Clamorose anche due occasioni non sfruttate a inizio primo tempo supplementare capitate sui piedi di Ebone e Mannini. Una manciata di minuti più tardi arriva la doccia fredda con il gol di Pol Fortuny che porta in finale gli iberici. L'avversaria si scoprirà in serata nella seconda semifinale, Francia - Ucraina.