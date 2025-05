Europa e Conference League, verdetti di Premier e Liga: le squadre qualificate

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tempo di bilanci anche negli altri campionati europei. Prendono forma le tabelle per quanto riguarda le competizioni internazionali, sia in Europa che in Conference League. Nottingham Forest per l'Inghilterra e Rayo Vallecano in Spagna giocheranno nella terza competizione europea, mentre Aston Villa, Crystal Palace (vincente FA Cup), Betis e Celta Vigo saranno le rappresentanti di Premier e Liga in Europa League.

EUROPA LEAGUE:

-Aston Villa (sesto in campionato)

-Crystal Palace (vincente FA Cup)

-Betis (sesto in Liga)

-Celta Vigo (settimo in Liga)

CONFERENCE LEAGUE:

-Nottingham Forest (settimo in Premier League)

-Rayo Vallecano (ottavo in Liga)