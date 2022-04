Europa, la Lazio tra le squadre col miglior attacco: la classifica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

I campionati, sia in Italia sia nel resto d’Europa, non sono ancora terminati. È presto per tirare le somme e fare valutazioni su come sia andata la stagione ma è possibile già fare qualche considerazione analizzando alcuni dati. È quello che ha fatto Sky nel riportare una curiosa classifica sulle squadre che hanno il miglior attacco d’Europa, prendendo in considerazioni quanti gol hanno fatto nei rispettivi campionati. Tra i nomi dei club che figurano in questa classifica ce ne sono otto italiani, tra cui la Lazio. I biancocelesti si posizionano appena fuori la top 10, sono undicesimi con 60 reti realizzate in 31 gare. Meglio di loro, per quanto riguarda la Serie A, ha fatto l’Inter che è ottavo a quota 63 reti. Le altre occupano le posizioni più basse nella graduatoria e sono: Milan, Napoli, Verona e Sassuolo tutte a quota 56; ancor più in basso c’è l’Atalanta a 52 e infine la Roma, penultima, a 51. Sul podio, partendo dal gradino più basso, troviamo: Manchester City con 70 centri e Liverpool a quota 77, entrambi hanno disputato 30 gare, e infine il Bayern Monaco a 85 in 28 partite.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

FORMELLO - Lazio, conferme Luis Alberto e Luiz Felipe: ora Sarri sceglie

Calciomercato Lazio, Strakosha riflette e prepara la scelta sul futuro: lo scenario