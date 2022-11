Europa League, chi scende dalla Champions: suicidio Atletico, c’è l’Ajax

La squadra di Simeone perde sul campo del Porto e lascia strada al Bayer Leverkusen che passa come terza e scende in Europa League...

AGGIORNAMENTO ORE 22:55 - Si delineano i primi quattro gironi di Champions dopo l'ultima giornata della fase a gruppi che si è appena conclusa. Le terze classificate che scenderanno in Europa League sono Ajax, arrivato dietro a Napoli e Liverpool, e Sporting Lisbona, superato da Tottenham e Francoforte, che si aggiungono a Barcellona, Bayer Leverkusen e Siviglia. Fuori da tutto Viktoria Plzen, Rangers, Atletico Madrid e Marsiglia.

TERZE CLASSIFICATE: Bayer Leverkusen, Barcellona, Siviglia, Ajax, Sporting Lisbona.

Il Bayer Leverkusen è la prima squadra che completa il proprio girone da terza e scende in Europa League. I tedeschi beffano a sorpresa l'Atletico Madrid e chiudono il gruppo b alle spalle di Porto e Bruges. Proprio il club belga, primo praticamente per le prime cinque giornate, pareggia l'ultima gara in casa contro i teutonici e lascia strada ai lusitani. I portoghesi battono in casa per 2-1 l'Atletico Madrid e chiudono da leader con dodici punti, mentre il Bruges si ferma a 11. Le coppe europee perdono una grandissima come i colchoneros guidati da Simeone che nello scorso turno avevano fallito in pieno recupero un penalty che avrebbe potuto tenere aperto l'accesso ai quarti e che comunque avrebbe garantito la terza piazza. Invece gli spagnoli si trovano ora costretti a leccarsi le ferite salutando tutte le competizioni europee. Le altre squadre già sicure di scendere in Europa League sono Siviglia e Barcellona. Di seguito l'elenco completo.

