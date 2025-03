Europa League, con Lazio e Roma ai quarti ecco chi giocherà l'andata in casa

Lazio e Roma si sono aggiudicate l'andata degli ottavi di finale di Europa League e in attesa del verdetto del ritorno, nel caso in cui entrambe dovessero accedere ai quarti si pone il problema di capire chi tra le due giocherà l'andata in casa e chi in trasferta dal momento che condividono l'Olimpico. Entra così in gioco il regolamento Uefa che, in caso di "conflitto nella gara di andata di questi turni tra le partite in casa di due squadre nella stessa competizione", prevede "che non possono essere giocate lo stesso giorno, la partita che coinvolge l’avversario con il ranking più basso nella fase di campionato sarà invertita".

Per ranking non s'intende quello Uefa che vede i giallorossi sopra i biancocelesti, ma il posizionamento finale nella classifica unica della prima fase della competizione europea che vede la situazione opposta e dunque, la squadra di Baroni al primo posta e quella di Ranieri al quindicesimo. Per questo, qualora entrambe dovessero qualificarsi ai quarti, l'andata all'Olimpico la giocherebbero Dybala e compagni mentre quella di ritorno toccherà a Zaccagni e i suoi.

