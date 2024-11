Europa League, crescono i ricavi per club dal 2024/25: ecco cosa cambia

Giovedì la Lazio tornerà a disputare l'Europa League. I biancocelesti ospiteranno il Porto in quella che si preannuncia una gara molto complicata, ma che andrà affrontata con fiducia. Il girone unico è ancora un'incognità essendo stato introdotto solo quest'anno, ma la Lazio è prima in classifica e non vuole abbandonare quella posizione. Il format però non è l'unico aspetto ad essere stato modificato. Stando a quanto riporta Calcio e Finanza, sarebbero aumentati i premi per i club che disputano la competizione rispetto alle passate stagioni. Se nel triennio 2018/21 la cifra stanziata era di 510 milioni e nel triennio 2021/24 era di 465 milioni, per il prossimo (2024/27) la Federcalcio continentale verserà complessivamente 565 milioni di euro.

Le entrate nette disponibili per i club partecipanti verranno così suddivise:

- Il 27,5% sarà destinato alle quote di partenza (155 milioni di euro rispetto a 116,25 milioni del 2021/24), con ciascuno dei 36 club qualificati che riceverà 4,31 milioni di euro, diviso in due pagamenti distinti

- Il 37,5% sarà destinato agli importi fissi relativi alle prestazioni (212 milioni di euro rispetto a 139,5 milioni nel 2021/24). Per ogni partita della prima fase verranno assegnati dei bonus in base alle prestazioni: 450.000 euro per una vittoria (630.000 nel 2021/24) e 150.000 euro (210.000 nel 2021/24) per un pareggio. Gli importi non distribuiti (150.000 euro rispetto a 210.000 euro nel 2018/21) saranno raccolti e ridistribuiti tra le squadre partecipanti alla prima fase con quote proporzionali al numero di vittorie. Non ci saranno più i premi riservati alle vincitrici dei gironi (1,1 milioni di euro nel 2021/24) e alle seconde classificate (550.000 euro), bensì saranno stanziati per la fase a eliminazione diretta:

Club classificati nelle prime otto posizioni: 600.000 euro (non previsti nel 2021/24)

Club classificati dal 9° al 16° posto: 300.000 euro (non previsti nel 2021/24)

Club qualificati per gli spareggi (dal 9° al 24° posto): 300.000 (500.000 2021/24)

Qualificazione agli ottavi di finale: 1,75 milioni (1,2 milioni nel 2021/24)

Qualificazione ai quarti di finale: 2,5 milioni (1,8 milioni nel 2021/24)

Qualificazione alle semifinali: 4,2 milioni (2,8 milioni nel 2021/24)

Qualificazione alla finale: 7 milioni (4,6 milioni nel 2021/24)

Vincente della finale: 6 milioni (4 milioni nel 2021/24)

- Il 35% sarà distribuito secondo il nuovo criterio appena creato che sostituisce ranking decennale e market pool (198 milioni di euro rispetto ai 209,25 milioni del 2021/24). Il nuovo criterio si dividerà in due parti, europea e extraeuropea, e si basa sull’esito effettivo delle vendite dei diritti televisivi per l’Europa e la Conference League che vengono raggruppati e commercializzati insieme