Europa League, ecco gli avversari di Roma e Milan: il quadro degli ottavi

Sono andati in scena a Nyon i sorteggi relativi agli ottavi di finale di Europa League, con Roma e Milan tra le squadre italiane presenti. La squadra di Fonseca se la vedrà con lo Shakhtar Donetsk, (sua ex squadra), mentre i rossoneri affronteranno il Manchester United, tra le principali favorite alla vittoria finale. Di seguito tutti gli accoppiamenti validi per gli ottavi di finale di Europa League, con le gare di andata e ritorno che andranno in scena l'11 e il 18 marzo.

AJAX - YOUNG BOYS

DINAMO KIEV - VILLAREALL

ROMA - SHAKHTAR DONETSK

OLYMPIAKOS - ARSENAL

DINAMO ZAGABRIA - TOTTENHAM

MANCHESTER UNITED - MILAN

SLAVIA PRAGA - RANGERS

GRANADA - MOLDE

