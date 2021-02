Dopo l'Olimpico anche Striscia la Notizia: l'esibizione canora di Syria - VIDEO

Dopo la toccante esibizione in uno Stadio Olimpico deserto sulle note de "I giardini di marzo" di Battisti prima di Lazio-Cagliari, Syria continua con le sue performance in giro per l'Italia. La cantante, tifossissima biancoceleste, sta girando l'Italia con la sua bellissima voce dal Parco Sempione di Milano alla Galleria Nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma. Arriva, canta e se ne va, sostenendo l'iniziativa #iocanto a favore di coloro che, come lei, stanno soffrendo le conseguenze della crisi. Syria si è esibita anche a Striscia la Notizia ospite di Greggio e Iacchetti cantando "Io che non vivo". La cantante ha anche rilasciato alcune dichiarazioni al Messaggero in cui ritorna sull'esperienza all'Olimpico: "Sì. Sono stata invitata a cantare l'inno della Lazio prima della partita con il Cagliari. E ne ho approfittato anche per fare a cappella I giardini di marzo di Lucio Battisti. Mi sono detta: Quando mi ricapita un'occasione del genere?".