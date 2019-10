Europa League, i risultati delle altre: Roma beffata al 95', il 'Gladbach pareggia su rigore

EUROPA LEAGUE - Che beffa per la Roma nelle partite delle 19. I giallorossi, dominati praticamente per tutta la partita dal Borussia Mönchengladbach, erano riusciti a passare in vantaggio al 32' con Zaniolo, abile a capitalizzare un corner. Minimo sforzo, massimo risultato. Sprecano tanto i tedeschi, che colpiscono una traversa nel primo tempo e si divorano a più riprese il pareggio. Il campo è pesante, le squadre si allungano e nel finale succede di tutto. Prima Florenzi spreca un'occasione clamorosa per il 2-0, poi l'arbitro Collum concede un rigore (molto dubbio) al Gladbach. Stindl insacca al 95' e non c'è più tempo: finisce 1-1. La qualificazione della Roma è ancora in bilico. Sugli altri campi spicca il tennistico successo dell'AZ sull'Astana e del Manchester United a Belgrado. Ok anche Braga, Espanyol e Wolverhampton, pari tra Rangers e Porto. Di seguito, ecco tutti i risultati.

AZ Alkmaar-Astana 6-0

Basaksehir-Wolfsberger 1-0

Besiktas-Braga 1-2

CSKA Mosca-Ferencvaros 0-1

Porto-Rangers 1-1

Gent-Wolfsburg 2-2

Ludogorets-Espanyol 0-1

Partizan-Manchester United 0-1

Qarabag-APOEL 2-2

Roma-Borussia Mönchengladbach 1-1

Slovan Bratislava-Wolverhampton 1-2

Saint-Etienne-Oleksandriya 1-1

Young Boys-Feyenoord 2-0