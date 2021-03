Europa League, il Milan riprende lo United grazie a Kjaer nel recupero

Sfida nostalgica quella andata in scena questa sera all'Old Trafford. Due tra le società più gloriose del calcio europeo, Manchester United e Milan, si sono affrontate nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri hanno subito provato a mettere in difficoltà i Red Devils con Kessiè che all'11', ma il VAR ha annullato la rete del possibile vantaggio. Il primo tempo è finito in parità, con occasioni da una parte e dall'altra. La partita si è sbloccata però al 50': Diallo di testa ha portato avanti i padroni di casa. I rossoneri le provano tutti per riequilibrare il punteggio e segnare un gol che sarebbe fondamentale per il computo finale. Nel finale Simon Kjaer, sugli sviluppi di un calcio d'angolo al 92', ha segnato la rete dell'1-1. Fra una settimana il ritorno a San Siro, dove si scoprirà chi andrà ai quarti.

GLI ALTRI RISULTATI - Le altre partite delle 18:55 hanno dato risposte importanti per il discorso qualificazione. L'Ajax ha vinto in casa 3-0 contro lo Young Boys, il Villareal è passato in trasferta sulla Dinamo Kiev per due reti a zero. Tutto ancora in discussione tra Rangers e Slavia Praga: in Repubblica Ceca finisce 1-1.