Europa League: Kumbulla regala la vittoria in rimonta alla Roma, ko il Napoli con l'AZ

Inizia il cammino delle italiane anche in Europa League. Nella gare delle 18:55 in campo la Roma in trasferta contro lo Young Boys e il Napoli contro l'AZ. Vittoria in rimonta per la squadra di Fonseca che nella prima frazione di gioco schiera un 11 completamente inedito e pieno di riserve, è qui che i giallorossi passano in svantaggio con il rigore, piuttosto generoso, trasformato da Nsame. Nella ripresa cambia la gara anche con l'inserimento di alcuni giocatori dalla panchina: al 69' arriva il pareggio di Peres e quattro minuti dopo il gol vittoria del nuovo acquisto Kumbulla servito in modo ottimo da Mkhitaryan. Brutta sconfitta interna invece per la squadra di Gattuso che all'esordio viene sconfitta per mano dell'AZ falcidiato dalle assenze causa coronavirus. A regalare la vittoria agli olandesi la rete di Dani de Wit al minuto 57'.

