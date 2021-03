Europa League, la Roma passa ai quarti senza difficoltà

Dopo i risultati di ieri in Champions League, questa sera sono arrivati i primi di Europa League iniziando a delineare il tabellone dei quarti di finale. La Roma è stata impegnata in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk, ma il 3-0 dell'andata ha permesso ai giallorossi di scendere in campo rilassati. Borja Mayoral, con la sua doppietta, ha certificato il passaggio del turno. Inutile il gol di J. Moraes.

I RISULTATI DELLE ALTRE - Le altre due sfide hanno visto protagoniste le inglesi in negativo: sia Arsenal che Tottenham sono uscite sconfitte dopo i 90 minuti nelle gare contro rispettivamente l'Olympiacos (0-1) e la Dinamo Zagabria (2-0), ma i Gunners si sono qualificati per la vittoria dell'andata mentre gli Spurs sono usciti dopo i supplementari.