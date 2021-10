Europa League, Lazio - Marsiglia 0-0: rivivi il match con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Terza gara di Europa League per la Lazio di mister Maurizio Sarri che all'Olimpico non è andata oltre lo 0-0 con il Marsiglia di Sanpaoli. Un bella partita quella condotta dai biancocelesti che avrebbero meritato molto più del pareggio. Ciro Immobile tra i più pericolosi e in verità il bomber aveva anche segnato la rete del vantaggio annullata per un fuorigioco millimetrico. Rivivi il match con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.