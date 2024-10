Europa League, Lazio - Nizza sotto la pioggia: gli scatti dall'Olimpico - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca pochissimo al fischio d'inizio del match Lazio - Nizza, valido per la seconda giornata di Europa League. I biancocelesti ospiteranno i francesi all'Olimpico, dopo l'esordio positivo a Amburgo cercheranno di replicarsi in casa contando sul supporto dei propri tifosi. In attesa che questi ultimi prendano posto sugli spalti e che le squadre facciano il loro ingresso in campo per il riscaldamento, la società ha condiviso qualche scatto dello stadio pronto per fare da palco alla gara che si giocherà sotto la pioggia.

