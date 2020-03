Europa League, le autorità spagnole bloccano la Roma: gara col Siviglia rinviata

Siviglia - Roma, andata degli ottavi di Europa League, non si giocherà domani alle 18.55. A comunicarlo è la società giallorossa con un tweet: "L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla Uefa". Nella giornata di ieri infatti, il governo iberico tramite un provvedimento ha bloccato tutti i voli diretti provenienti dall’Italia con decorrenza fino alla mezzanotte del 25 marzo. Le trattative fra la Uefa e la Spagna non sono andate a buon fine, e il via libera per permettere lo sbarco ai giallorossi non è arrivato. La gara sarà inviata a data da destinarsi.

