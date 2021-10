Europa League, le avversarie della Lazio: il Galatasaray vince e si rialza

Convincente vittoria nell'undicesima giornata di Super Lig turca per il Galatasaray che, tra le mura amiche del Nef Stadium, supera 2-0 il Gaziantep. Un gol per tempo per i ragazzi di Terim che vanno a segno prima con Morutan e poi, nella ripresa, Akturkoglu. Successo importante per i giallorossi che rialzano la testa dopo la sconfitta nel derby con il Besiktas. Con questi tre punti Muslera e compagni salgono a quota 20, al sesto posto in classifica.